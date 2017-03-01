«Владимирпасажиртранс» до лета рассчитается с долгами за электричество

Сразу накопившиеся 34 миллиона перевозчик выплатить не смог

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«Владимирпассажиртранс» согласовал с поставщиком график реструктуризации задолженности.  Как сообщил представитель ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Лопатин нашим коллегам из «ПроВладимира», пока вопросов к «Владимирпассажиртрансу» нет. Долг в 34 миллиона рублей за электроэнергию  будет выплачивать  по июнь включительно.  Компания старается выполнять график погашения долга, пусть и с небольшими, некритичными задержками.

Долги за электричество копились у троллейбусного парка весь прошлый год. Доходы предприятия уходили на оплату взятых в лизинг двадцати автобусов марки “Волгабас”.

Чтобы избежать банкротства предприятия, горсовет дважды выделял транши на общую сумму более 50 миллионов рублей.

Фото: http://www.kp.by/daily/26538/3555613/

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