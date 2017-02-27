В оздоровительном забеге «Сосновый бор» выдвинется на два корпуса

Горьковская железная дорога построит два новых корпуса, рассчитанных на 50 мест, в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор».

Это место пользуется большой популярностью и уже не может вместить всех желающих. Каждую смену в лагере отдыхает около 300 ребят, – отмечает пресс-служба ГЖД.

На Горьковской железной дороге действуют два детских оздоровительных лагеря – «Сосновый бор» во Владимирской области (он хоть и находится в Меленковском районе, но расположен ближе к Мурому, чем к Меленкам) и «Яльчик» в Марий Эл.

В «Сосновом бору» работает комплексно-целевая программа «Вперёд к успеху!», направленная на личностное развитие, укрепление здоровья и развитие интереса к художественно-эстетическому творчеству. В «Яльчике» – детская развивающая программа «Весёлое лето», нацеленная на создание условий полноценного отдыха детей, развитие творческих способностей и физического оздоровления.

Для отдыхающих и оздоровляющихся проводятся занятия, в том числе, направленные на обучение правилам безопасного пребывания на железнодорожных объектах. Всего в 2016 году в этих лагерях ГЖД отдохнули и поправили свое здоровье 1,8 тысяч ребят.

Фото: https://1tulatv.ru/sites/default/files/ styles/wotermark/public/2010.jpg?itok=lL70Rkbi