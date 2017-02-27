Митрополит Евлогий стал Почётным гражданином области

Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий получил из рук губернатора области высокую награду почетного гражданина Владимирской области. Торжественная церемония состоялась в рамках праздничного мероприятия, посвящённого Дню защитника Отечества.

Само же звание священнослужителю присудили депутаты областного ЗакСобрания ещё в конце января. Незадолго до этого события Евлогию исполнилось 80 лет.

Награду Владыке вручили «за большой личный вклад и развитие традиций Русской Православной Церкви, укрепление духовно-нравственного потенциала Владимирской области».

В ответном слове Митрополит поздравил собравшихся с праздником, а о звании Почётного гражданина области сказал, что это «весомая, исключительная, редкая» награда.