Митрополит Евлогий стал Почётным гражданином области

Почётную награду вручили на торжественном мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества

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Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий получил из рук губернатора области высокую награду  почетного гражданина Владимирской области. Торжественная церемония состоялась в рамках праздничного мероприятия, посвящённого Дню защитника Отечества.

Само же звание священнослужителю присудили депутаты  областного ЗакСобрания ещё в конце января. Незадолго до этого события Евлогию исполнилось 80 лет.

Награду Владыке вручили «за большой личный вклад и развитие традиций Русской Православной Церкви, укрепление духовно-нравственного потенциала Владимирской области».

В ответном слове Митрополит поздравил собравшихся с праздником, а о звании Почётного гражданина области сказал, что  это «весомая, исключительная, редкая» награда.

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