Судившийся с Минфином транспортник отдаст 1,5 млн рублей за юристов-«варягов»

Прокуратура подала в суд иск о взыскании с бывшего директора МУП «Управление троллейбусного транспорта» Виктора Мишина более полутора миллионов рублей. «Законники» защищали интересы муниципалитета, полагая, что в качестве директора «УТТ» Мишин нанес ущерб возглавляемому им предприятию и городу в целом, заплатив слишком высокие гонорары юридическим компаниям.

Наемные юристы, получившие от «УТТ» 3 млн рублей (при этом сумма обслуживаемых ими исков «УТТ» в общей сложности составляла 17 млн рублей), участвовали в судебном процессе МУПа с Министерством транспорта и Минфином Росиии, которые в течение нескольких лет не перечисляли предприятию компенсацию за перевозку пассажиров-льготников.

Прокуратура сочла, что уровень оплаты «варягов» от Фемиды оказался необоснованно завышен (фактически составил почти 17,65 % от размера исковой суммы), тем более что в судебной эпопее участвовали еще и штатные профессиональные юристы самого «УТТ».

«Заслуженный работник транспорта России» и «Почетный работник горэлектротранспорта» Виктор Мишин возглавлял МУП «УТТ» в 1995-2008 и в 2010-2014 гг., после чего нынешний глава Коврова Анатолий Зотов инициировал его отставку. Тогда же была обнародована информация о том, что после ухода директора Мишина у МУП «УТТ» остались многомиллионные долги.

В феврале минувшего года он стал фигурантом уголовного дела по обвинению в растрате бюджетных средств и несколько месяцев провел под арестом. Однако в декабре 2016-го уголовное преследование в отношении Мишина было прекращено в связи с амнистией, но, тем не менее, правоохранители полагают, что нанесенный предприятию ущерб все равно надо возмещать.

Виктор Мишин с выдвинутым в отношении него иском прокуратуры не согласился, ссылаясь, в частности, на официальное письмо за подписью и. о. главы администрации города Коврова Владимира Матюшина, датированное еще 20 сентября 2005 года. Этим уже почти историческим документом МУП «УТТ» давалось разрешение на совершение крупных сделок без согласия собственника имущества – ковровского муниципалитета.

Матюшин был первым заместителем главы горадминистрации Вячеслава Арсентьева и исполнял обязанности ковровского мэра во время избирательной кампании осенью 2005-го, когда главой города была избрана Ирина Табацкова. С октября того же 2005 года, то есть уже 11 с половиной лет Матюшин в горадминистрации не работает. Но Мишин утверждал, что пресловутое письмо преемниками по мэрской должности (Табацковой и Кауровым, не считая многочисленных временных и. о. главы) не было отменено.

А еще экс-директор «УТТ» заявил о том, что бывший ковровский мэр Виктор Кауров знал о договорах, заключенных со сторонними юристами, так как уровень специалистов самого муниципального предприятия являлся недостаточным для тяжбы с самим Минфином.

Однако из практики известно, что судиться с прокуратурой дело нелегкое. Суд решил взыскать с Виктора Мишина в пользу МУП «Управление троллейбусного транспорта» (которое реорганизуют в ООО) материальный ущерб в размере 1 556 834 рублей 82 копейки. Кроме того, ему же присудили уплатить госпошлину в доход местного бюджета в 15 984 рублей 17 копеек.

Это решение суда первой инстанции, которое пока не вступило в законную силу. Скорее всего, ответчик подаст апелляцию во Владимирский областной суд.

На фото: экс-директор МУП «Управление троллейбусного транспорта» Виктор Мишин