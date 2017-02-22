О привлечении к административной ответственности

21 февраля 2017 года заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении юридического лица – АО «Газпром газораспределение Владимир» к административной ответственности за совершение правонарушения по части 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено административное наказание в виде наложения штрафа в размере 100 000 рублей.

Основанием к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение заявителя – физического лица на незаконные действия сетевой организации. Нарушения выразились в том, что АО «Газпром газораспределение Владимир», являясь сетевой организаций, не предоставило заявителю в установленный законом срок предварительный расчет платы за технологическое присоединение по стандартизированным тарифным ставкам, предусмотренный Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.