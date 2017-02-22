В дорожный провал в Коврове угодили две машины (подробности)

Вчера мы сообщили, что в Коврове автомобиль «ВАЗ» провалился в расселину асфальта на улице Еловой. Как выяснилось, участниками ДТП стали не только отечественная машина, но и иномарка.

Вот хроника событий. Вчера в 6.10 утра в дежурную часть Ковровского отдела Госавтоинспекции поступил вызов о ДТП в районе дома №60 на Еловой. В журнале дорожных сводок в качестве участника происшествия фигурировал «Хёндай-Солярис», а причиной ДТП указан наезд на препятствие.

Со слов 57-летнего водителя «Хёндай-Солярис», он ехал на скорости и потому «пролетел» через дорожный провал, но пробил оба левых колеса. Водитель встал на обочине неподалеку от трещины в асфальте и стал ждать инспекторов.

Но к моменту прибытия патруля ДПС в коварную каверну угодил ещё один бедолага – половиной кузова в асфальт ушёл «ВАЗ 2114», которым управлял 66-летний водитель.

Машинам нанесен значительный ущерб. Чтобы его возместить, хозяевам авто, вероятнее всего, придется судиться с ковровской администрацией. По крайней мере, прежде муниципалитеты в добровольном порядке по такого рода ДТП не платили.

Но практика по тяжбам автолюбителей с муниципалитетами сейчас сформирована достаточно большая. Так что шансы получить деньги на ремонт велики. Ведь они будут перечислены из местного бюджета, а не из кармана какого-нибудь частника, у которого и со счетов нечего списать.

Тем временем, на сайте администрации Коврова появилось сообщение о том, что коммунальная авария на Еловой, произошедшая из-за прорыва чугунной водопроводной трубы, устранена. Провал случился из-за размыва грунта. Асфальт в месте аварии укладывали в 2014 году, но дорожники не виноваты – причина в старых сетях водоснабжения, которые то и дело «рвутся» и размывают дорожное основание.