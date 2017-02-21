Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в области превышен на 53%

Во Владимирской области продолжается вторая волна гриппа. За прошедшую неделю в больницы с симптомами ОРВИ обратилось 14,5 тысяч человек, более 10 тысяч из них – дети. Эпидпорог превышен почти на 53%.

«Гонконгским» гриппом заболели 4 человека, у 11-ти обнаружен грипп В.

По данным регионального Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация во Владимире, где в лечебные учреждения обратилось более 4 тысяч человек, а также в Гусь-Хрустальном, Муромском и Ковровском районах.

С учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний во Владимирской области были частично закрыты 8 школ в Муромском районе, 5 школ в Ковровском районе, 2 школы во Владимире и 4 школы в Гусь-Хрустальном.

Фото: http://lnrminzdrav.ru/wp-content/uploads/2017/01/tsirkuliruyut.jpg