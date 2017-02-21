В субботу можно будет раскрасить лицо и посмотреть на акробатов

Зачем стоит идти на Арт-Субъект? Во-первых, это дебют бывшего автосалона «Грамада» в качестве выставочного центра, и практически все креативные жители Владимира приложили руки к тому, чтобы превратить его в пространство эксперимента, самообразования, совместного творчества и нестандартного отношения к художественным традициям. За основу неожиданно взята Венская Академия художеств – одно из самых свободных академических заведений Европы. Транслировать ее опыт в патриархальном Владимире, где важнейшим из художеств является пейзаж – это уже неожиданность.

Во-вторых, там будет что-то на любой художественный вкус. Если вы занимаетесь или хотите заниматься чем угодно – от фотографии до танца, от поэзии до джаза – вы найдете по вкусу выставку, представление, мастер-класс и т.д. Из неожиданного – мастер-класс по пластическому гриму (это способ превратить человека в тролля из «Властелина колец» или нави из «Аватара», например).

В-третьих, вас будут учить. Среди самых интересных лекций – «Введение в авангард» от известного искусствоведа Андрея Сарабьянова (если хотите понять, что такое современное искусство и как его понимать – вам сюда). Недельной свежести лауреат престижного World Press Photo Елена Аносова расскажет молодым дарованиям что делать для того, чтобы преуспеть. Также во Владимир приедет аниматор Иван Максимов. Аниматор в данном случае – не тот, кто танцует у бассейна, а автор мультфильмов. Мультфильмы Максимова похожи на что угодно кроме того, к чему вы привыкли с детства (для тех, кто не в теме, на фестивале будет показ). На встрече с прекрасным можно спросить, откуда он берет такие образы и почему мир от них в восторге.

В-четвертых, обещают всякие неожиданности. Это когда, к примеру, ты идешь воль стены, смотришь картинки – и вдруг раз! и вокруг что-то происходит. Можно отползти и смотреть со стороны, можно принимать участие. Что это за сюрпризы, не раскрывается – чтобы не испортились до срока.

В-пятых, этот фестиваль – подарок для человеко-сов. Обычно все городские мероприятия заканчиваются часам к семи – разве что «Ночь в библиотеке» героически дотягивает до полуночи. На нынешнем «Арт-Субъекте» ночью самое интересное только начнется. Заявлены концерт, световое шоу, акробатика на полотнах – и другие сюрпризы, куда без них. Ну и вообще, ночевать в автосалоне со стеклянной стеной – это опыт, который не стоит пропускать.

25 февраля

Сцена

12.30-13.00 Открытие. Шоу-программа с губернаторским оркестром.

13.00 – 13.30 Джазовая программа (губернаторский оркестр).

14.00 – 15.00 Сарабьянов А.Д., лекция «Введение в авангард».

15.00 – 16.00 Роман Минаев, мастерская медиа-арта Школы им. Родченко, Москва. Интермедиальные искусства в России и мире.

16.00 – 17.00 Виктор Скерсис. Принципы концептуализма. Лекция по скайпу из Пенсильвании (либо в Кинозале). Уточняются технические возможности.

17.00 – 18.00 Анатолий Осмоловский. Из истории московского акционизма.

Кинозал

15.00 – 16.00 Елена Аносова. Стратегии развития в фотографии.

17.00 – 18.00 Иван Максимов, творческая встреча с аниматором. Мультпоказ.

Чилаут

Скетчи с Леной Сухачевой.

Мастер-класс по пластическому гриму. Возле Лабиринта.

Конференц-зал

13.00 – 18.00 Розановская конференция.

Другие локации

МК по графике Зона графики.

13.30 – 18.00 Живое рисование перед сценой.

Вечер-ночь

Сцена

19.00 – 24.00 Концерт.

Vesper Leand / Живая система / ASKETICS / БОКЕТТО / Доктор Хали-Гали / TММ

24.00 – 05.00 Ночная программа. Albinoi / Snork25 / 8Ω / Леша Митин / ….

А также: Световое шоу / акробатика на полотнах.

Конференц-зал

18.30 – 20.00 Иван Максимов, продолжение встречи.

20.00 – 21.30 О музыке и людях. Док фильм. Максим Филатов.

Другие локации.

Миша Бобров. Боди-трансформации.

Concept Run. Фото, воркшоп.

Зона “Тесно”. 2-ой этаж.

26 февраля

Сцена

12.30 – 13.00 Урбан-академия.

13.00 – 14.00 Людмила Басманова. Авангард в архитектуре. Конструктивизм.

14.00 – 15.00 Экспериментальный проект «Связь». Танцевальная лаборатория.

15.00– 15.20 Поэтический флешмоб.

15.30 – 16.00 Урбан-академия.

16.00 – 17.00 Светлана Баскова.

17.00 – 17.30 Урбан-академия.

17.30 – 18.30 Будрайтскис. 1917 год.

18.30 – 19.00 Женя Хромин. Тренинг-перформанс.

19.00 Закрытие – SHORTPARIS.

20.30 Файер-шоу.

Кинозал

12.30 – 13.15 Варвара Кузьмина. Лекция по истории фотографии, основные этапы развития.

Программа-показ «Рулет».

14.00 – 15.00 Михаил Погарский. Футуристическая книга – предтеча “книги художника” Лекция.

15.30 – 16.30 Дарья Суховей. Василиск Гнедов, эго-футурист.

Конференц-зал

10.00 – 15.00 Продолжение конференции.

15.00 – 16.00 Лекция о музыке маори (Таракихи).

Другие локации

15.30 – 17.30 Мастер-класс Михаила Погарского – книга своими руками. 10-12 чел. Зона Мастер-классов.

Фото: http://cdn.walkerartcenter.org/static/media_new/

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