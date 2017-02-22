Жительница Меленок целый год получала пенсию за умершего отца

По версии следствия, 39-летняя местная жительница, введя в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда РФ, незаконно получала пенсию своего умершего отца на банковскую карту, ранее оформленную на его имя. Таким образом, за год женщина получила свыше 105 000 рублей.

О смерти отца женщина умышленно умалчивала. Подозреваемая признала свою вину. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе регионального УМВД отмечают, что женщине грозит наказание, как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы на срок до четырех лет.

Фото: http://ratingnpf.ru/articles/uvelichenie_pensij_umen_shenie_zatrat/