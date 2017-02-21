Во Владимире тренировались спасать людей из горящей высотки

По легенде состоявшихся накануне учений на Нижней Дуброве на 13-м этаже дома №48 во время ремонтных работ произошел взрыв газового баллона, начался пожар. Четыре человека пострадали, семь оказались отрезанными огнем от путей эвакуации.

Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, незамедлительно приступили к поиску и спасению пострадавших, тушению пожара.

В пресс-службе регионального МЧС отмечают, что для проведения аварийно-спасательных работ были применены разнообразные способы спасения, которые реализовывались и звеньями пожарных – газодымозащитников, и городским спасательным формированием, и пожарными Специализированной пожарно-спасательной части.

При спасении условно пострадавших с высоты применялись: «куб жизни», устройство рукавное пожарное спасательное, канатно-спусковое устройство, (спасательная верёвка), жёсткие носилки, сопровождаемые спасателем.

С поставленной задачей спасатели справились. Пожар был ликвидирован, а люди спасены. Всего учениях приняли участие около 30 сотрудников МЧС и 7 единиц пожарно-спасательной техники.

Присутствующие на учениях первый заместитель главы администрации областного центра Владимир Гарёв и начальник управления гражданской защиты города Владимира Борис Беликов дали положительную оценку проведённому тренировочному пожарно-тактическому учению.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4876985/