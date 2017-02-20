Во Владимире доходы от приватизации сократились за год в 10 раз

На ближайшей сессии горсовета депутаты рассмотрят вопрос об исключении из городской программы приватизации двух объектов. Их так и не смогли продать. Первый – это производственные помещения на Мира, 72. Ими когда-то пользовалась одна управляющая организация, но после ее переезда помещения пустовали. Мэрия пыталась сбыть этот объект за 15 млн рублей, покупателей не нашлось. За 7 млн рублей продавали помещения бывшей парикмахерской, расположенные по соседству с ЗАГСом – на Растопчина, 51. На торги так же никто не заявился.

Всего же за минувший год не проданными остались 7 объектов из 9, указанных в городской программе приватизации-2016. На реализации недвижимости мэрия смогла «поднять» лишь 11,7 млн рублей. Весьма скромный доход от продажи муниципальных помещений. Для сравнения, в 2015 году мэрия продала 15 помещений и 3 земельных участка, выручив на этом 116 млн рублей. В десять раз больше, чем в 2016-м!

Пропал интерес к муниципальным площадям и у долгосрочных арендаторов. У них есть преимущественное право выкупа помещений. И если в 2015 году город заключил 9 подобных договоров купли-продажи на сумму 68 млн рублей, то в 2016 году – 7 на сумму 42 млн рублей. И то каждый из арендаторов запросил рассрочку по выплате на срок от 3 до 5 лет.

В программу приватизации 2017 года попало 7 объектов, все – с прошлых лет.

Фото: http://vsedlyastroiki.ru/pictures/content /2016_01/36230_large.jpg