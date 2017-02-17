Во Владимире появятся три новых дороги

Работы по двум дорогам определённо начнутся в нынешнем году – эти объекты попали в городскую инвестиционную программу-2017. Один – так называемый Рпенский проезд. Он пройдет от улицы Мира до Погодина. Общая протяженность – 1 620 метров. Объем вложений на текущий год – 5 млн рублей.

В этом году по Рпенскому проезду планирует выполнить проектную и рабочую документацию, провести инженерно-строительные изыскания и государственную экспертизу. Сроки окончания капитального строительства пока неизвестны.

Второй объект – лунёвский. Там дорогу протянут к земельным участкам многодетных семей.

– Многодетные семьи уже строят дома. Прошлой осенью мы подвели им дороги в черновом варианте, чтобы смогла проехать спецтехника. В этом году построим хорошую дорогу, – сообщил зам. главы администрации Сергей Сысуев.

На строительство дороги длиной 2,5 километра потратят 6,2 млн рублей из городского бюджета. На ближайшей сессии горсовета депутаты проголосуют за выделение 1,1 млн рублей на проектирование одного из участков дороги длиной 850 метров.

Что касается третьего объекта – на улице Чапаева – начало его строительства именно в 2017 году под вопросом. Денег в городской казне на него пока не предусмотрено. Но муниципалитет готов внести коррективы в бюджет, если тепловики по весне переложат коммуникации, не позволяющие протянуть асфальтовое полотно.

Переговоры с коммунальщиками ведутся, и в мэрии надеются, что альтернативная дорога для жителей юго-запада всё же появится в нынешнем году.

Фото: http://www.stroysmi.ru/wp-content/uploads/2016/10/asf_road.jpg