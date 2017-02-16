Владимирский горсовет лишился Музыки

Сегодня на заседании комитета по местному самоуправлению депутаты рассмотрели заявление своего коллеги – Сергея Музыки о досрочном прекращении полномочий. Ранее народный избранник предоставил в аппарат горсовета заявление об уходе по собственному желанию.

Члены комитета полюбопытствовали, с чем связано такое решение. «Ухожу на муниципальную службу» – лаконично ответил Сергей Музыка. Представитель главы администрации в Совете Нина Панфилова добавила, что мэрии необходимы грамотные кадры.

Известно, что Музыка идет начальником отдела в районную администрацию. Вероятнее всего, в Ленинскую. Её, кстати, возглавляет тоже бывший депутат горсовета Александр Максимов. Сегодня подходящее место есть в отделе благоустройства. Тамошний начальник указан с приставкой «и.о».

На том же заседании комитета утвердили двух аудиторов новой контрольно-счетной палаты, недавно созданной при горсовете. На работу приняли Татьяну Корнилову, которая до этого работала в федеральном казначействе, и Галину Овсянникову, сотрудника городской администрации.

Галина Овсянникова свыше 16 лет трудилась в финансовом управлении на разработке проектов бюджета. Любопытная рокировка. В обязанности контрольно-счетной палаты входит проведение экспертиз проектов главного финансового документа города, а также всех документов, касающихся бюджетных расходов.

То есть теперь экс-чиновник Овсянников будет делать заключения на документы, которые раньше она готовила сама, а впредь будут делать её коллеги. Хотелось бы верить в объективность этой работы.