Больше 4 тысяч жителей области пострадали от когтей и зубов животных

Региональный Роспотребнадзор подвёл итоги за минувший год. Как сообщает ведомство, за январь-декабрь 2016 года общее число укусов, ослюнения, оцарапывания животными составило более 4 тысяч человек. Среди них 97 случаев укусов дикими животными.

За помощью больше всего обращались жители Владимира. В лидерах также Ковровский, Гусь-Хрустальный и Александровский районы.

Случаев заражения бешенством среди людей в прошлом году в нашей области не зарегистрировано, в то время как по стране от этой болезни погибли пять человек.

Кроме того, число случаев бешенства как среди диких животных, так и домашних уменьшилось по сравнению с 2015 г. на 63% и 37% соответственно. Из диких животных активным участником в эпизоотическом процессе бешенства остается лиса, среди домашних животных – собаки.

Специалисты напоминают, что бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, которым болеют все млекопитающие. Активизация очагов бешенства в дикой природе приводит к вовлечению в процесс домашних и сельскохозяйственных животных, что в свою очередь повышает риск инфицирования людей.

Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь – безнадзорные, а из диких животных – лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных – коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и др.

Заражение человека наступает при укусе больным животным, а также вследствие ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Животные становятся заразными для людей уже в конце инкубационного периода (до начала проявлений признаков болезни).

Гидрофобию (бешенство) человека можно предупредить только полным курсом профилактических прививок, эффективность которого зависит от срока обращения за медицинской помощью. Прерванный курс прививок не дает гарантии защиты организма от бешенства.

Для профилактики бешенства необходимо соблюдать следующие правила:

– проводить ежегодную вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных;

– избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;

– не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;

– приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;

– в случае получения укуса или ослюнения животным (домашним или диким), даже если повреждение кажется не значительным обязательно обратиться за медицинской помощью в травмпункт к врачу-травматологу или хирургу, или в приемное отделение лечебно-профилактических учреждений для осмотра, обработки раны и назначения антирабического лечения.

Фото: https://komi-news.ru /ru/february2016/ society/12420/Жителям- Коми-рекомендуют-привить -домашних-животных-против-бешенства.htm? vacancyid=14036049