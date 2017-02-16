И всё-таки виновен

Владимирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего генерального директора завода “Автоприбор” Алексея Мельникова на приговор Фрунзенского районного суда от 30 ноября 2016 года.

Напомним, тогда экс-главу завода признали виновным в невыплате подоходного налога в особо крупном размере. Суд назначил бизнесмену наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Затем Алексея Мельникова освободили от наказания в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Экс-руководитель с вердиктом не согласился и заявил, что будет обжаловать приговор и добиваться, чтобы его оправдали и признали невиновным.

Вчера Владимирский областной суд оставил приговор Фрунзенского суда без изменения.

Кстати, прокуратура также была недовольна решением суда от 30 ноября 2016 года. Обвинитель посчитал вердикт слишком мягким. Однако суд не прислушался ни к одной из сторон.

Фото с сайта: http:// www.melnikov-avtopribor.ru/ smi-o-dele/242-aleksej-melnikov- popal-v-reanimatsiyu