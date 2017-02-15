Александров «примерит» «Золотое кольцо»

Тема развития туризма в Александрове актуальна не только для местных, но и областных властей. Во время визита в город заместителя председателя комитета по туризму администрации области Елены Емельяновой, стали известны интересные подробности о том, что же интересного готовят здесь для гостей города.

Как сообщает газета «Новый город Александров», не так давно при районной администрации появился отдел по туризму, который в кратчайшие сроки составил туристическую программу, именно при этом отделе впервые стали говорить о том, что у Александрова есть все шансы войти в основное число городов «Золотого кольца». Сейчас это особо актуально, ведь данный туристический маршрут отмечает 50-летний юбилей. Александров готов с особым размахом отметить этот праздник.

День города» в Александрове также будет посвящен 50-летию «Золотого кольца», в рамках этого праздника состоится межрегиональная ярмарка гастрономического туризма и мастер классы лучших шеф-поваров. Всё это, по планам районного руководства должно пройти на набережной речки Серая, где, кстати, в апреле будет открыт памятник Ивану Грозному.

Летом в городе планируется открытие первого пешеходного маршрута по исторической части города Александрова. Также в планах – проведение в Александрове фестиваля воздухоплавателей и «Дня туриста».

Фото: http://to-world-travel.ru/shop/551881/