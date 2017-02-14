Больше половины владимирцев признались в служебном романе

Накануне 14 февраля сайт по поиску работы Зарплата.ру опросил почти 800 владимирцев и узнал, как часто они заводят служебные романы.

Оказалось, что четверть владимирцев в данный момент имеют романтические отношения с коллегой.

11% владимирцев рассказали, что флиртуют на работе, а у 5% – «только секс». Еще 9% владимирцев состоят в браке с сослуживцем. А 17% не смогли определиться, в каких же отношениях с коллегой противоположного пола они состоят.

Больше половины опрошенных рассказали, что у них хотя бы раз в жизни был роман на работе. 38% владимирцев предпочитают не смешивать работу и отношения. При этом у 19% уже есть дети от нынешних или бывших коллег.

Также выяснилось, что чаще других отношения с коллегами заводят IT-специалисты, медицинские работники, а также сотрудники отдела рекламы. Менее всего заинтересованы в романах на работе представители строительной и промышленной сферы, впрочем, у них сложнее закрутить роман: там чаще всего работают мужчины.

Фото: http:// helsinki-finland.ru/page/ smotret-sluzhebnyy-roman-onlayn -besplatno-v-horoshem-kachestve