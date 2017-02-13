Задержан гусевчанин, подозреваемый в убийстве приятеля

В пресс-службе регионального УМВД поясняют: убийство было совершено вечером 28 января текущего года у одного из домов на улице Карла Маркса. Между двумя местными жителями произошел конфликт, в ходе которого 26-летний Борис Ильин нанес 39-летнему знакомому множественные колото-резаные ранения в область грудной клетки и шеи. После совершенного преступления Ильин скрылся.

Прохожие вызвали тяжело раненому мужчине “скорую помощь”, однако потерпевший скончался по дороге в больницу.

10 февраля седьмым отделом Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области при силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» Ильин был задержан в квартире своего знакомого на территории Ногинского района Московской области.

В настоящее время подозреваемый доставлен во Владимирскую область. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство» продолжается.

По данным регионального следственного управления, подозреваемый, страдающий наркозависимостью, ранее неоднократно был судим, в том числе, за незаконный оборот наркотиков.

По ходатайству следователя СК России судом Ильин заключен под стражу. Вину в убийстве приятеля подозреваемый признал.

Фото: http://sakhalife.ru/sudpristav-zaderzhal-grabitelya-nahodyashhegosya-v-rozyiske/