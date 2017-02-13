“Лиза Алерт” приглашает жителей области на учения

Чтобы стать добровольцем «Лизы Алерт», не обязательно быть опытным туристом, иметь медицинское образование или обладать завидной физической подготовкой. Безусловно, все это поможет на поисках, но все же главное – желание. Единственное условие – в отряд берут только совершеннолетних, способных нести полную ответственность за свою жизнь и жизнь других.

Помогать можно и не выходя из дома. Особая роль в этом случае отводиться инфоргам. Эти люди решают проблемы, с которыми сталкиваются поисковики: найти машину, доставить на место поиска необходимое оборудование… Ну и конечно, не обойтись без тех, кто готов распространить информацию в интернете, расклеить ориентировки.

Для тех, кто хочет познакомиться с отрядом “Лиза Алерт” поближе, поисковики 25 февраля проведут во Владимире традиционные открытые учения. На них волонтеры познакомят собравшихся с особенностями организации поисковых работ в лесу и городе, расскажут о работе координаторов и инфоргов, покажут, как работать с картами. Обучение пройдет с 10 утра до 18 вечера в информационном центре по атомной энергии (город Владимир, Октябрьский проспект, 3). Получить дополнительную информацию и записаться на мероприятие можно по телефону: (920) 934-30-71.

“Лиза Алерт” ведет свою историю во Владимирской области с конца 2013 года. Именно тогда неравнодушные жители региона объединились, чтобы влиться в дружную команду поисковиков, за плечами которых – тысячи спасенных жизней. Только в регионе-33 в 2016 году в отряд поступило 200 заявок на поиск пропавших людей. В основном это пожилые люди и дети. 140 из них пропали в самое горячее для поисковиков время – летом, отправившись в лес на тихую охоту. По состоянию на конец 2016 года живыми были найдены 158 человек. К сожалению, невозможно спасти всех. Да и численность отряда во Владимирской области оставляет желать лучшего. Основной костяк владимирской команды – около двадцати человек. Конечно, для региона этого недостаточно. Но они делают все возможное, чтобы по соцсетям разлетелось: “Найден. Жив”.

Фото: https://vk.com/photo-40062267_285464076