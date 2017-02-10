07 февраля 2017 года Заместитель руководителя Владимирского УФАС России, рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областной клинический онкологический диспансер», по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Из материалов дела следует, что главным врачом ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер» утвержден аукцион в электронной форме на оказание услуг по передаче прав на использование программного обеспечения «Microsoft Windows 7 Professional и Office 2013 Home and Business» для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областной клинический онкологический диспансер».

В нарушении требований Закона о контрактной системе в сфере закупок в аукционной документации не установлено ограничение в соответствии с требованиями Постановления № 1236, что нарушает часть 3 статьи 14 пункт 7 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дела, Заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо заказчика- главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областной клинический онкологический диспансер» виновным в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета

Владимирское УФАС России