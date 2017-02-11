Есть лишние книги? Несите их в парк

После масштабного благоустройство на аллеях парка появились не только лавочки и фонари, но и три уличных библиотеки.

Выглядят они, как скворечники, но прячутся в них не птицы, а книжки. Самые разные, не нужные одним горожанам, но которые могут стать полезными другим. Последнее время прямо-таки охота объявлена на негодную бумажную продукцию. То в школах объявляют постоянные акции по сбору макулатуры.

Едва ли не каждый месяц ученики с родителями тащат пачки с исписанной бумагой, старые газеты и журналы. Теперь и книги нужны.

Наверняка, у многих на антресолях, дальних полках шкафов, в кладовках и сараях скопилось немало прочитанных книг. Они могут пригодиться другим. У уличных библиотек есть стеклянные дверцы и непромокаемая крыша, так что за сохранность книг переживать не стоит.