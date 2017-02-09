По «Луначарке» хлынула мутная река

Вода течет по улицам Луначарского и Менделеева, гимназию № 3 затапливает с двух сторон.

Когда мы позвонили в аварийную диспетчерскую службу «05», там ответили, что еще не знают об аварии.

В диспетчерской службе «Владимирводоканал» сказали, что заявка от жителей по аварии принята, специалисты уже работают. Пока лишь известно, что вода течет из колодцев.

Хорошо, что морозы спали – иначе бы последствия аварии могли быть куда печальнее. Мы продолжаем следить за развитием событий.

Добавлено в 15:16

Как пояснил генеральный директор «Владимирводоканала» Александр Кладов, утечка на водопроводных сетях произошла в районе дома №8 «А» по улице Михайловской.

– В настоящий момент ведутся работы, рабочие выясняют, в чем дело. Работы продлятся как минимум два часа, – уточнил Александр Кладов.