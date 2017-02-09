Чешскому послу и космонавту во Владимире показали «Бабусю-Ягусю»

Чешскую делегацию возглавлял Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны в России Владимир Ремек. Это довольно известный человек, отметившийся не только на дипломатическом поприще: он – первый лётчик-космонавт Чехословакии и вообще первый человек не из СССР и США, который побывал в космосе. Кстати, по убеждениям – коммунист, и даже от Коммунистической партии Чехии и Моравии вошёл в состав делегатов Европарламента (членом которого был с 2004 по 2013 годы).

В России Владимир Ремек представляет интересы своей страны уже 3 года. Он хорошо владеет русским языком. Так что по приезде в нашу область общался с владимирцами без переводчика. Как сообщила областная администрация, темой общения стало укрепление социально-экономического сотрудничества. Партнёры планируют развивать туризм, сотрудничать в сфере инновационных технологий, транспорта и образования, а также укреплять контакты между представителями малого и среднего бизнеса.

В настоящее время внешнеэкономические связи с Чешской Республикой имеют 68 предприятий Владимирской области. Большая часть из них занимается импортными поставками. Из 33-го региона в Чехию экспортируются изделия из древесины, стекла, пластмассы, а также различное механическое и электрическое оборудование. К нам же привозят готовые продукты из мяса и рыбы, органические химические соединения, продукты переработки овощей и плодов, специальные ткани и материалы с ворсом, изделия из черных металлов.

На территории Владимирской области свою деятельность осуществляют 3 коммерческие организации, учредителями которых являются партнеры из Чехии. В частности, одним из крупнейших производителей готовой мясной продукции в 33-м регионе является ЗАО «Хаме Фудс», чей завод расположен в пос. Боголюбово.

В ходе визита во Владимирскую область члены делегации Чешской Республики оценили достопримечательности Владимира. В частности, гостям организовали экскурсию по улице Георгиевская с посещением музея-сказки «Бабуся-Ягуся», «Кузницы Бородиных» и обзорной площадки на Спасском холме.

Фото: http://img.ihned.cz/attachment.php/830/45773830/ zlugdQDtUfWNaBCbnsES54opHk1w9G2x/ IMG_9063.JPG