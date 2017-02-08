Владимирское УФАС сообщает

07 февраля текущего года комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба ООО «АртСтройМонтаж» на действия комиссии департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области при проведении предварительного отбора на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках дела.

По итогам рассмотрения дела жалоба ООО «АртСтройМонтаж» признана необоснованной, поскольку заявитель, не являясь участником предварительного отбора, оспаривал действия организатора отбора, не связанные с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении такого отбора и (или) порядка подачи заявок на участие в предварительном отборе.