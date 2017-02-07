Владимирцев беспокоят проблемы с сердцем и избыточный вес

В 2016 году диагностику в центрах здоровья при государственных учреждениях здравоохранения Владимирской области прошли почти 36 тысяч человек, 10 тысяч из которых – дети, – сообщает пресс-служба администрации области.

Больше чем у половины обследованных пациентов выявлены факторы риска возникновения различных заболеваний. Так, более чем у 9 тысяч человек имеются факторы риска в результате экспресс-оценки состояния сердца, у 14 тысяч снижен индекс здоровья, у 11 тысяч повышены уровни холестерина и глюкозы в крови. Почти половина обратившихся в центры здоровья имеет проблему с весом.

Пациенты с выявленными факторами риска получили консультации врачей, рекомендации по проведению дальнейших диагностических исследований и ведению здорового образа жизни.

Отметим, что во Владимирской области создано семь центров здоровья, два из них – детские.

Здесь можно бесплатно пройти диагностику состояния сердца, легких, узнать содержание глюкозы и холестерина в крови, углекислого газа в выдыхаемом воздухе, кислорода в крови и количество котинина (маркера никотина) в моче, а также получить медицинские консультации.

Адреса центров здоровья:

– Центр здоровья на базе Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, г.Владимир, ул. Большая Нижегородская, 63, режим работы: с 8.00 до 16.00, тел. (4922) 32-38-39;

– Центр здоровья на базе Александровской центральной районной больницы, г.Александров, ул. Восстания 1905 года, 9, режим работы: с 8.00 до 15.00, тел. (49244) 2-38-41;

– Центр здоровья на базе Муромской городской больницы №2, г.Муром, Карачаровское ш., 3, режим работы: с 8.00 до 16.00, тел. (49234) 7-29-39;

– Центр здоровья на базе Городской клинической больницы №5, г.Владимир, ул. Северная, 1а, режим работы: с 8.00 до 20.00; по субботам: с 9.00 до 14.00, тел. (4922) 21-46-48;

– Центр здоровья на базе Ковровской городской больницы №2, г.Ковров, ул. Первомайская, 23, режим работы: с 8.00 до 16.00, тел. (49232) 3-12-36;

– Центр здоровья для детей на базе Детской городской поликлиники №1, г.Владимир, проспект Ленина, 53, режим работы: с 9.00 до 16.00, тел. (4922) 54-05-98;

– Центр здоровья для детей на базе Детской больницы округа Муром, г.Муром, ул. Красноармейская, 29, режим работы: с 8.00 до 16.00, тел. (49234) 2-02-98.

Фото: http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/ 013602/13602873.jpg