Пешеходам – повышенное внимание

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки с участием пешеходов, повышения их уровня безопасности, особенно в местах расположения школьных и дошкольных образовательных учреждений, а также профилактики нарушений ПДД, на территории Владимирской области стартовала оперативно-профилактическая операция «Пешеход».

Продлится она до 15 февраля.

В пресс-службе регионального УМВД отмечают: сотрудники дорожного надзора проведут проверки состояния пешеходных переходов, особое внимание уделят обустройству путей подхода к ним, в том числе освещению в темное время суток, содержанию примыкающих остановочных площадок общественного транспорта.

Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к наиболее оживленным участкам движения автомобилей и пешеходов.

Напомним, что за 2016 год на территории Владимирской области зарегистрировано 619 ДТП с участием пешеходов, в которых 93 человека погибли и 587 получили ранения различной степени тяжести.

Фото: http://sao.mos.ru/news/news/detail/2594449.html