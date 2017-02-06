В регионе-33 назовут лучших молодых профессионалов

С сегодняшнего дня и по 10 февраля во Владимирской области пройдет Открытый межрегиональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. Он нацелен на выявление лучших представителей профессий, на привлечение бизнес-партнёров и работодателей, на внедрение в систему профессионального образования лучших практик.

Участниками соревнований станут учащиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования; молодые рабочие промышленных предприятий и организаций, добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности из 17 регионов России.

Мероприятия чемпионата будут проходить по компетенциям:

– «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Кирпичная кладка», «Парикмахерское искусство», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сетевое и системное администрирование», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Дошкольное воспитание», «Преподаватель младших классов» – на площадке Ковровского электромеханического завода;

– «Поварское дело» – на площадке Владимирского экономико-технологического колледжа;

– «Лабораторный химический анализ» – на площадке Ковровской государственной технологической академии.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в рамках межрегионального чемпионата «Молодые профессионалы» впервые во Владимирской области на базе КЭМЗа пройдет чемпионат JuniorSkills для талантливых школьников, которые будут соревноваться по компетенциям «Мобильная робототехника» и «Лазерные технологии».

В дни проведения чемпионата на площадках будут проводиться экскурсии для учащихся школ региона. Ожидается, что в них примет участие более трех тысяч школьников.

Фото: http://newstracker.ru/media/cache/a2/28/a2289202c924fd471e99aeffb0f5d74e.jpg