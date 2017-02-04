Гороховец предстал в новых коллекциях

Более двух лет заняла подготовительная работа по формированию новой экспозиции в историко-архитектурном музее Гороховца. Она получила название «Гороховец в частных коллекциях». Музейные сотрудники встречались с коллекционерами, художниками, вели переговоры, искали работы, которые бы показали красоту древнего купеческого города.

На выставке представлены 13 авторов и более 60 живописных работ. На многих полотнах запечатлены уголки Гороховца, которых больше нет.