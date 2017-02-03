«Скверная» жизнь во Владимире налаживается

Городская топонимическая комиссия Владимира утвердила два новых названия скверов. Тот, что расположен в районе дома № 79 по улице Большой Московской (там еще 20 лет назад был установлен ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы), решено назвать «Ильинским». Неподалеку от этого места стояла Ильинская церковь, а по соседству – дом священника этого храма Харизоменова.

Кроме того, члены топонимической комиссии предложили жителям через сайт городской администрации (или позвонив лично главному архитектору города Андрею Владимировичу Быкову по тел. 53-60-85) обсудить название территории в районе памятника Диктору Левитану. Пока комиссия остановилась на названии «Левитановский сквер». Но вы можете сказать своё веское слово – вдруг оно поразит всех новизной и оригинальностью.

А в ближайшее время местные власти и члены топонимической комиссии намерены встретиться с жителями домов № 203 и № 207 по улице Добросельской, чтобы узнать их мнение насчет наименования сквера, расположенного по соседству. Там рядом «Сбербанк», магазин «Дикси». Впрочем, есть школа и детсад. Любопытно, повлияет ли это на выбор названия?

К сведению, всего во Владимире находится 20 скверов. Единицы из них имеют собственные названия. К примеру, Молодежный сквер или Никитский. Но у этих и вид приятный, а в благоустройство остальных нужно вложить немалые деньги.

Фото: http://www.old.gorodperm.ru/upload/ pages/3425/img_1233273987.JPG