В Коврове прорыв на Еловой создал пробки на дорогах

Утром 2 февраля на южной окраине Коврова на улице Еловой неподалеку от комплекса Центральной городской больницы (ЦГБ) произошел прорыв сети холодного водоснабжения. Потоки воды хлынули на проезжую часть, из-за чего на всех четырех полосах образовалась мощная наледь, а асфальт вспучило.

Несмотря не то, что дорожники просыпали проблемный участок песком, аварию устранить не удавалось. Поэтому движение транспорта по Еловой, которая является магистральной улицей с четырьмя полосами на проезжей части, пришлось вообще перекрыть.

Так как на въезде в город со стороны трассы М7 при повороте на Еловую никаких временных указателей и знаков выставлено не было, то для водителей перекрытая улица за крутым поворотом оказывалась неприятной неожиданностью, а предлагаемый коммунальщиками объезд через застроенный частными домами микрорайон с извилистыми путями, проезд по которым для большинства ковровчан незнаком, для некоторых становился настоящим лабиринтом.

«Управлению троллейбусного транспорта» пришлось изменить маршрут движения троллейбусов №№ 4 и 5, которые вместо следования по Еловой до улицы Комсомольской вынужденно разворачивались у ЦГБ и двигались обратно. Пассажирам, которым требовалось попасть на Комсомольскую, предлагалось пользоваться услугами автобуса № 15.

Из-за того, что Еловая была перекрыта, существенно возросла нагрузка на улицу Строителей, где шел в объезд основной поток транспорта. В итоге масштабная коммунальная авария, ликвидировать которую даже с привлечением значительного числа ремонтников и единиц техники не могли несколько часов кряду, создала массу неудобств ковровчанам и гостям города оружейников. Движение по Еловой вновь открыли лишь в 16.00.

А последствия в виде серьезно поврежденного асфальтового покрытия, которое капитально ремонтировалось в августе 2016 года во время подготовки к международному спортивному форуму (там проходил маршрут к ФОКу «Молодежный»), теперь придется устранять сданному в концессию «Заводу имени В. А. Дегтярева» «Водоканалу». И когда ремонт этого участка будет выполнен – пока неизвестно.

Фото: http://files.vm.ru/photo/vecherka/ 2013/01/file68l6mabni6r10it3fea1_800_480.jpg