01 февраля 2017 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО Ломбард «Ломбардини Плюс» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в размещении ООО Ломбард «Ломбардини Плюс» в газете «Центральный регион – реклама» выпуск № 27 (377) от 06.07.2016г., № 28 (378) от 13.07.2016г. г. на стр. 3 рекламного объявления следующего содержания: «ООО «Ломбардини Плюс» Свидетельство № 0020006305 от 30.01.2014, Шико Ломбард,…,Процентная ставка от 0, 12% в день!, г. Гусь – Хрустальный, ул. Каховского д.2…., льготная процентная ставка…», содержащего нарушение ч.7 ст. 5, п.2 ч. 2, ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», поскольку в данной рекламе отсутствовала часть существенной информации о рекламируемых финансовых услугах.

В соответствии с п. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, введенной Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ.