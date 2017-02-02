Владимирские компании приглашают в Крым

Организатор выставки – оргкомитет проектов «Крым – Юг России» – приглашает компании Владимирской области принять в ней участие.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, участники выставки смогут ознакомить посетителей с технологиями своей продукцией, провести мастер-классы, тренинги, «круглые столы», пообщаться с представителями органов власти, торговых сетей, оптовых складов, бюджетных организаций, застройщиков Севастополя и Республики Крым, дистрибьюторами, предпринимателями, архитекторами и дизайнерами, управляющими отелей Севастополя и южного берега Крыма.

Мероприятие организуется для ознакомления с возможностями свободной экономической зоны Республики Крым и Севастополя и налаживания деловых контактов между предприятиями Крыма и других регионов России.

Узнать подробности о готовящемся мероприятии и связаться с его организаторами можно на сайте krymyug.ru и по телефону: +7 (978) 758-32-33.

Фото: http://www.s-bc.ru/news/v-krymu-projdet-stroitel-naya-vystavka.html