Кустари чеканят пятирублёвики и манкируют тенге

Поддельные купюры во Владимирской области находят всё реже. Так, по данным регионального отделения Главного управления Банка России по ЦФО, в прошлом году в нашем регионе фальшивых банкнот обнаружили почти на 17 % меньше, чем в 2015 году.

Из 449 поддельных дензнаков Банка России почти половина – пятитысячные купюры. На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков – тысячные банкноты.

«Основной метод, применяемый для подделки российских рублей, – печать с использованием множительной техники» – отметила управляющий Отделением по Владимирской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Калашникова.

Подделок достоинством 500 рублей во Владимирской области выявили 17 штук и всего одну 100-рублевую купюру. Были среди «копирщиков» оригиналы, которые подделали четыре пятирублевые монетки.

Кстати, валюта у фальшивомонетчиков непопулярна – за год в регионе нашли всего 8 поддельных стодолларовых купюр. Ни тебе динаров, ни фунтов стерлингов, ни хотя бы даже казахских тенге.

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