Муромской школе вручили «Вифлеемскую звезду»

В Москве в храме Христа Спасителя на XXV Международных Рождественских образовательных чтениях муромской школе №12 была вручена «Вифлеемская звезда». Она привезена из Вифлеемского храма в Иерусалиме и является переходящим символом межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда».

Как сообщает портал «Муром 24», участие в конкурсе приняли 640 образовательных учреждений из 67 регионов страны. Стать абсолютным лидером было сверхзадачей. Но муромские школьники справились, по крупицам собирая историю Муромского духовного училища: исследовательская работа, сбор информации о первых учителях училища, экспедиции.

Вифлеемскую звезду вручал заместитель председателя Попечительского совета, Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Фото департамента образования Владимирской области