Муромской школе вручили «Вифлеемскую звезду»

Уникальную награду завоевал коллектив школы № 12, победив в межрегиональном конкурсе

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В  Москве в храме Христа Спасителя на XXV Международных Рождественских образовательных чтениях муромской школе №12 была вручена «Вифлеемская звезда». Она привезена  из Вифлеемского храма в Иерусалиме и  является переходящим символом межрегионального  конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда».

Как сообщает портал «Муром 24», участие в конкурсе приняли 640 образовательных учреждений из 67 регионов страны. Стать абсолютным лидером  было сверхзадачей.  Но муромские школьники справились, по крупицам собирая историю Муромского духовного училища: исследовательская работа, сбор информации о первых учителях училища, экспедиции.

Вифлеемскую звезду вручал заместитель председателя Попечительского совета, Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Фото департамента образования Владимирской области

 

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