Тулякам покажут лазеры и променад-улицу

Сегодня будет подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве Владимирской и Тульской областей,- об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Подписи под документом поставят губернаторы регионов Светлана Орлова и Алексей Дюмин.

Гости также познакомятся с социально-экономическим и культурно-туристическим потенциалом региона-33. Кроме того, тулякам покажут выставку экономического и промышленного потенциала Владимирской области, Инжиниринговый центр лазерных технологий и «на закуску» – пешеходную Георгиевскую улицу во Владимире.

Фото: http://www.strannik-sergey.ru/0-Russian/Vladimir-2016-12/2016-12-18-Vladimir.html