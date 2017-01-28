Медная лиса, чугунный кабан и другие звери

Удивительный и разнообразный мир животных с древнейших времен был одной из интереснейших тем для творчества. Вспомните известную на весь мир «сунгирскую лошадку», вырезанную 25 тысяч лет назад из бивня мамонта.

Желание человека познать природу вокруг себя и, прежде всего, многообразие обитателей окружающего мира привело к появлению одного из первых освоенных человеком жанров изобразительного искусства – анималистического (от лат. animal – животное).

В фондах скульптуры Государственного Владимиро-Суздальского музея заповедника хранятся работы этого направления, и вниманию посетителей представлены лучшие из них. Экспонируемые 32 предмета искусства изображают домашних и диких животных, отдельной группой выделяются охотничьи и служебные собаки, а так же экзотические животные экваториальных и тропических поясов Земли.

Весьма натуралистично проработаны произведения «старых» европейских мастеров – Шарля Валтона и Пьера Жюля Мена. Русские мастера XIX – начала ХХ века представлены узнаваемыми работами Артемия Лаврентьевича Обера, Василия Фёдоровича Торокина, Николая Ивановича Либериха. В XX веке многие скульпторы-анималисты придерживались как старых приёмов работы резцом по дереву (Семён Андреевич Лоик), так и смело экспериментировали с различными сплавами, сваркой, доводкой резцом (Андрей Валерианович Марц).

О творчестве Марца надо сказать особо. Это скульптор-анималист, создавший удивительные образы животных, обитателей морских глубин и тундр, российских лесов и жаркой африканской саванны. Это первая анималистическая выставка в «Музее природы» города Владимира, в которой участвует 21 работа мастера. Большинство из этих работ представлено впервые, а ведь на счету этого автора при жизни были не только десятки выставок в России и за рубежом, но и сотни произведений хранимых в частных коллекциях.

Самобытный, выразительный, иногда гротескный стиль Андрея Марца всегда узнаваем и, что важно, признан при жизни автора. Работы скульптора находятся в собрании более 20 музеев России и бывших республик Советского Союза. За годы работы известный мастер запечатлел в скульптуре многих животных Земли. Вы увидите смешных и элегантных, лёгких и тяжеловесных, экзотичных и довольно обычных созданий природы – таким разносторонним предстаёт перед зрителем творчество Марца. Убедитесь, насколько податливым и пластичным может быть крепкий металл в руках талантливого мастера и насколько разными могут быть образы, созданные из одного и того же материала.

Вот на длинных стройных ногах легко и грациозно бежит, стелясь живым пламенем, осторожная лиса, остроумно скроенная из красных медных пластин. Рядом с ней чугунный тяжеловес кабан, ощетинившийся, разъяренный, сердитый. Разгуливают по саванне, осторожно прислушиваясь изысканные, длинношеие и грациозные жирафы. Стая меч-рыб живыми торпедами режут пучину океана, а их грозные острые, «мечи» очень натуралистично выполнены из монолитного, отточенного, металла.

Лёгкие и грациозные в полёте кулики и горделиво шагающий «хозяин деревенского двора» петух. Спешащее объединённое неистребимой потребностью к далёким кочевьям стадо северных оленей и африканский китоглав, захлопнувший добычу в своём клюве-капкане. Такими разными появились на свет эти образы, рождённые из чугуна, меди и различных сплавов.

Скульптор был автором ряда технологических новшеств, которые с успехом применял в своих работах. Но не только по одиночке предстают животные в металле перед нами на выставке. «Работа в металле позволяла и даже наталкивала меня на создание серий – целых стад кабанов, антилоп, жирафов, гиен, изображенных в разные моменты движения, в разных позах и поворотах», – рассказывал художник. В экспозиции представлены три подобные композиции: «Олени», «Жирафы» и «Птицы у воды». Во многих работах есть не только авторский взгляд на творения природы, но и тонко подмеченный, подчёркнутый характер того или иного животного.

Сам скульптор говорил о своём творчестве: «Мне дорого само животное, характерность того или иного вида. Когда мне удаётся это передать – создаваемый мной образ становится, как мне кажется, более убедительным и органичным».

Многие из работ экспонируются впервые а, рассматривая запечатлённых в металле и дереве зверей и птиц, убеждаешься, что все мы независимо от пола, возраста во многом на них похожи…

Денис Дуденков

Фото: http://cs627924.vk.me/u24753999/video/y_df7b4b1e.jpg