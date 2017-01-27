Украл из почтового отделения… одеяла и подушки

25-летний житель Гусь-Хрустального района подозревается в краже имущества из отделения почтовой связи, расположенного в одной из деревень Собинского района.

Кража произошла 22 декабря. По подсчетам работников почты, которые обратились с заявлением в полицию, сумма причиненного материального ущерба превысила 100 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на дело молодой человек отправился ночью. Взломав монтажкой замок входной двери, он проник в отделение почтовой связи. Там он начал складывать в коробки буквально все, что ему попадалось под руки – комплекты постельного белья, одеяла, подушки, бытовую химию, сигареты. После этого гусевчанин перенес похищенное к расположенной рядом остановке и позвонил своему знакомому, чтобы тот помог ему перевезти вещи, якобы от своей девушки.

Полицейские задержали злоумышленника на съемной квартире во Владимире. Большая часть похищенного имущества была изъята.

По словам задержанного, он испытывал финансовые трудности и таким образом попытался поправить свое материальное положение.

По данному фату возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

Фото: http://kirov-portal.ru/news/