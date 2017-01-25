Михаил Колков преобразится в Ниро Вульфа

Собственно, обсуждать будут детективный жанр в литературной культуре, но, несмотря на столь научную «повестку дня», вечер едва ли окажется томным.

Во-первых, в библиотеке откроется выставка «Две великие столицы – два знаменитых сыщика», посвященная Шерлоку Холмсу и Эрасту Фандорину. Кстати, по замыслу авторов жили они примерно в одно время – на рубеже XIX и XX веков (и даже однажды встретились – в рассказе Бориса Акунина). У посетителей будет возможность сравнить жизнь и работу гениев русского и британского сыска.

А во-вторых, искусствоведы и литературоведы из Владимира и Москвы будут рассказывать о том, как читать и понимать детектив. Директор российской государственной библиотеки искусств Ада Колганова поделится историей «Как я искала Шерлока Холмса». Автор серии «ЖЗЛ», доктор культурологии и профессор Андрей Танасейчук прочитает лекцию «Эдгар По: сумрачный гений».

Для тех, кто еще сомневается, идти ли в пятницу в библиотеку – неочевидная приманка, найденная на странице заместителя директора областного департамента культуры Алисы Бирюковой. «На самом деле это будет прикольно! И интересно. Кто хочет увидеть нашего вице-губернатора в образе Ниро Вульфа, обязательно должен прийти!», – говорится в ссылке, которой она поделилась с виртуальными друзьями.

Ниро Вульф – частный детектив, вымышленный персонаж серии детективных романов американского писателя Рекса Стаута. В «Википедии» дан обобщённый образ этого героя: одна из примечательнейших черт облика Вульфа – чрезмерная полнота и вес. Его напарник Гудвин неоднократно упоминает «одну седьмую тонны», «двести шестьдесят четыре фунта живого веса». Живот Вульфа описывается как «вместилище пяти фунтов отборной ветчины, персиков, сливок и половины яичницы из семи яиц», предмет «побольше нашего сорокадвухдюймового глобуса».

В романах Стаута Ниро Вульф страстно увлекается выращиванием орхидей. Так что, возможно, именно эту деталь использует вице-губернатор при вживании в образ частного детектива. На это стоит посмотреть. Начало встречи – 27 января в 15.00. Вход свободный. Телефон для справок – 32-52-88.

Фото: http://st9.imhonet.ru/element/large/9e/c5/ 9ec58ad2c5eff51fb4b00fede027d2e1/ tainy-niro-vulfa.jpg