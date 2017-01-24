На пожаре погиб трехлетний ребенок

По предварительным данным Следственного управления, вчера утром местная жительница уехала на работу в Москву, оставив двух детей в возрасте трех и двенадцати лет без присмотра взрослых. Старшей дочери она поручила отвести младшую сестренку в детский сад. Однако вышло все не так, как планировала женщина.

12-летняя девочка в школу ушла, а вот сестру заперла в квартире. Оставшись без контроля, предположительно, малышка взяла спички, находившиеся в свободном доступе, и нечаянно подожгла диван. Затем огонь перекинулся на другие предметы, находившиеся в комнате.

Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар, однако спасти малышку не удалось.

Маму погибшей девочки, вернувшуюся из Москвы, опрашивают следователи. Ее старшей дочери потребовалась помощь психолога.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на уточнение обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: http://portamur.ru/news/