«Мокрое» дело в Юрьевце оказалось не уголовным

Следствие не усмотрело уголовно наказуемого преступления в вечеринке компании «мажоров». Проверка проводилась по статьям УК РФ «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», однако, следователи не нашли «существенного вреда для интересов государства, общества или отдельных граждан».

Как нам пояснили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Владимирской области, проверка проводилась комплексно, на неё ушло около месяца. И сейчас ведомство потребовало изучить финансовую часть. Контрольное управление администрации города проведет в школе ревизию по сбору и порядку расходования средств за оказанные услуги.

Напомним, в начале декабря общественность широко обсуждала поведение группы молодых людей, арендовавших бассейн клубно-спортивного блока школы №42.

На любительской видеозаписи, выложенной в Интернет, молодые люди развлекаются в обществе девушек и пьют дорогие алкогольные напитки, курят в детских туалетах.