«Мокрое» дело в Юрьевце оказалось не уголовным

Следком завершил изучение материалов по скандалу, связанному с пребыванием весёлой компании школьном бассейне владимирского микрорайона Юрьевец.

57 0
57 0
1 vvv

Следствие не усмотрело уголовно наказуемого преступления в вечеринке компании «мажоров». Проверка проводилась по статьям УК РФ «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», однако, следователи не нашли «существенного вреда для интересов государства, общества или отдельных граждан».

Как нам пояснили в  Следственном управлении Следственного комитета РФ по Владимирской области, проверка проводилась комплексно, на неё ушло около месяца. И сейчас ведомство потребовало  изучить финансовую часть. Контрольное управление администрации города проведет в школе ревизию по сбору и порядку расходования средств  за оказанные услуги.

Напомним, в начале декабря общественность широко обсуждала поведение группы молодых людей, арендовавших  бассейн клубно-спортивного блока школы №42.

На любительской видеозаписи, выложенной в Интернет, молодые люди развлекаются в обществе девушек и пьют дорогие алкогольные напитки, курят в детских туалетах.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы