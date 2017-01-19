Гонщики попросили о помощи

Зимние автомобильные соревнования проходят под Киржачом с 2012 года. За эти годы было организовано 11 мероприятий, в которых приняло участие около 500 гонщиков и более 1500 гостей. Соревнования – это не только гоночный драйв и радость побед, но еще и школа экстремального вождения, необходимая практически каждому человеку, вынужденному ездить по нашим скользким, заснеженным зимним дорогам. Задача участника ралли-спринта – за максимально короткое время пройти трассу сложной конфигурации. «Ралли-спринт – наш способ сократить количество ДТП, связанных с потерей управляемости автомобиля в любых погодных условиях», – считают организаторы.

В первый квартал 2017 года планируется провести порядка трех этапов соревнований. Состязание посетят экипажи из Владимирской, Московской, Ивановской, Ярославской и Рязанской областей. Однако организаторам нужны средства на аренду участка для проведения соревнования, подготовку трассы, закупку призов. Всего на это требуется 35 тысяч рублей, и сейчас эти деньги собирают на краудфандинговой платформе «Planeta.ru». Тем, кто поддержит проект, обещаны подарки: кружки, календари, фирменные футболки и толстовки.

Фото: https://planeta.ru/campaigns/50542