Устаревшая “прогрессия”

Наступивший год ознаменован не только революционным юбилеем: сто лет назад в России был введен «государственный подоходный налог», что для современности имеет гораздо более прикладное значение. Строго говоря, имперский еще закон получил высочайшее утверждение 6 апреля 1916г. после десятилетнего его обсуждения в Совете Министров и Думе. Но в действие вступал именно с 1 января 1917г.

Век спустя мы не перестаем рассуждать на ту же тему, правда, в центре внимание теперь лишь шкала НДФЛ – сам лично являюсь последовательным сторонником ее «плоского» варианта, в пользу чего приведу два «идеологических» и два «технологических» аргумента

Во-первых, наиболее всеобщий налог, который регулярно платит почти всё экономически активное население страны, должен отражать, по мне, логику равнодоступности граждан и их интересов перед государством; если часть людей вносит в «общий котёл» заметно меньше остальных, разве удивительно, когда емкость будет наклонена в сторону от них?

Во-вторых, исходя даже из названия, с помощью налога «на доходы» нельзя бороться с социальным расслоением, обычно выражаемом в непропорциональном потреблении, т.е. в конечном итоге в различиях по расходам (тут есть другие инструменты, включая иные налоги, прямые и косвенные, сборы, акцизы и т.д.); если человек зарабатывает много и не тратит, а наоборот сберегает, то смысл за такое «наказывать» дополнительным оброком?

В-третьих, детализированный налог куда сложнее администрировать, что потребует либо роста числа сотрудников бухгалтерий на предприятиях, в организациях и учреждениях (означает повышение материальной нагрузки на работодателей, которые сейчас просто удерживают 13 % с фонда оплаты труда), либо перехода к самообслуживанию персонала в сфере собственного налогообложения со всеми сопутствующими проблемами, вы готовы уже?

В-четвертых, потенциальный шаг с изменяющейся ставкой не стоит воспринимать как удачный способ поднять общую собираемость налога за счет высокоплатежеспособного населения, ведь кроме риска возврата «в тень» этот ход усугубляет бюджетные «ножницы» между регионами, потому что львиная доля от данных поступлений идет в местную казну, где в условиях крена среди резидентов в очевидном плюсе окажутся опять крупные и богатые муниципалитеты, а территории малые и бедные вновь уйдут в глубокий минус, зачем это нам?

Политика, претендующая на результат, подразумевает умелое сочетание принципиальности и прагматизма. Как нынешние партии делают подобный «коктейль» в обсуждаемом вопросе, по собственной ли рецептуре, реально проследить по высказываниям лидеров, программным документам, но самый надежный способ, например, посмотреть на схему уплаты членских взносов, своего рода, «внутреннего» налога. Очень наглядно!

Фото: https://www.inyourpocket.com/ moscow/What-is-Resident_74190f