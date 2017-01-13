Жалоба признана необоснованной

Жалоба Индивидуального Предпринимателя на действия комиссии признана необоснованной

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Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу Индивидуального Предпринимателя на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения конкурса  с ограниченным участием на  право заключения контракта на поставку сметаны и сыра.

Заявитель утверждает, что комиссия неправомерно оценила его заявку по критерию «Опыт работы в области поставки масла сливочного в социальные учреждения» в 0 баллов.

В виду того, что у Комиссии Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок отсутствуют полномочия по  рассмотрению жалобы на действия конкурсной комиссии в части правомерности оценки заявок на участие в конкурсе по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе опыта работы, связанного с предметом контракта, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации», жалоба Индивидуального Предпринимателя признана необоснованной.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения в конкурсной документации, а именно неправомерное установление критерия «Опыт работы в области поставки масла сливочного в социальные учреждения»,  вместе с тем как объектом закупки является поставка сметаны и сыра.

Следовательно, конкурсная документация рассматриваемой закупки требует соответствующих изменений в целях приведения ее в соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В связи с установленными нарушениями заказчику и комиссии выдается предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Владимирское УФАС России

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