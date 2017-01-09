Концерт прошел при минус тридцати

Из-за сильных морозов в Коврове организаторами были отменены сразу несколько публичных мероприятий, в том числе проходящая каждый год лыжная «Рождественская гонка» и Рождественские гуляния в парке экскаваторостроителей. Они должны были пройти 7 января, когда температура в отдельных районах города понижалась до минус 33 градусов, а в Ковровском районе – до минус 38. А потом не состоялись намеченные на 8 января соревнования по конной выездке «Рождественские старты». В этот день в Коврове столбик термометра опускался до тех же минус 33-х, и лишь к вечеру «потеплело» до минус 26.

Но не все публичные мероприятия отменялись из-за сильных холодов. Например, прихожане ковровского Спасо-Преображенского собора заранее собрались отметить Рождество в усадьбе Танеевых в селе Маринино Ковровского района (местный Покровский храм приписан как раз к этому собору). И, несмотря на 30-градусную стужу, 70 человек во главе с настоятелем храма протоиереем Игорем Любченко собрались в марининском парке и осмотрели всю усадьбу, а потом еще и провели там концерт духовной музыки. Воистину с Божьей помощью!

Еще одной приметой рождественских холодов стало заметное сокращение машин на улицах города оружейников: далеко не все автолюбители рискнули и смогли завести свой транспорт. А вот проезжая часть почти всех ковровских улиц превратилась в каток, так как песком их в новогодние каникулы почему-то не посыпали, и после уборки снега на асфальте осталась корка льда, что спровоцировало целый ряд ДТП.

Фото: https://retina.news.mail.ru/pic/75/f4/ image16241404_92e7e121cb3e8e5f7cfd34a7968a293c.jpg