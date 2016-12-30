Внимательнее на дорогах в праздники!

На трассе М-7 «Волга» во Владимирской области в начале десятого утра произошло серьёзное ДТП. В Собинском районе на 145-м километре магистрали столкнулись два автомобиля «Хендэ Элантра» и «Киа Сид». В результате в «Киа» до приезда «скорой» погиб один из пассажиров, 15-летний подросток. Водитель и двое пассажиров, в том числе 5-летний ребенок, были доставлены в больницу. Известно, что семья ехала из Челябинска. Подробности аварии пока не уточняются.

Вчерашний день также не прошёл бесследно в сводках ДТП. В аварии на 304 километре федеральной трассы М7 в Вязниковском районе погибли два человека.

Микроавтобус «Фольксваген Транспортер» с Чувашскими номерами на встречной полосе врезался в фуру «ДАФ» из Псковской области. Погибли двое – водитель и пассажир микроавтобуса. Пассажирка «Фольксвагена» госпитализирована с различными травмами.

Отметим, что по прогнозам синоптиков в ближайшие дни в регионе-33 сохранится тёплая и сырая погода, а, значит, вероятность ДТП увеличивается в разы. В ночные часы 31 декабря и 1 января будет подмораживать. Днём 31 числа ожидается до +2, а в первый день нового года – до +3. Так что лишняя осторожность не помешает.

Фото: http://penzavzglyad.ru/news/4567 /inspektory-gibdd-preduprezhdayut -penzencev-o-gololede-na-dorogah