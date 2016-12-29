К чему готовиться в 2017 году

В 2017 году сохранится тенденция высокого спроса на специалистов IT индустрии: php программистов, web-дизайнеров, разработчиков мобильных приложений. Также востребованными по-прежнему будут менеджеры по продажам с опытом работы более 3-х лет. Следует отметить, что уже три года подряд в лидирующей тройке находится рабочий персонал: строители, грузчики, слесари, монтажники.

Анализ итогов уходящего года.

Средний уровень заработных плат за год существенно не менялся ни в одной профессиональной индустрии, но тем не общая тенденция по уменьшения зарплат существует. Общий показатель по стране в январе составлял 31 254 руб., а к концу года — 30 700 руб.

административный персонал в начале года — 26 195 руб., в конце года — 24 200 руб.;

информационные технологии в начале года — 39 963 руб., в конце года — 32 435 руб.;

маркетинг, реклама, PR в начале года — 29 279 руб., в конце года — 28 065 руб.;

медицина, фармацевтика в начале года — 25 504 руб., в конце года — 23 278 руб.;

продажи в начале года — 30 689 руб., в конце года — 30 483 руб.;

производство в начале года — 32 326 руб., в конце года — 30 960 руб.;

рабочий персонал в начале года — 30 681 руб., в конце года — 34 253 руб.;

строительство и недвижимость в начале года 45 584 руб. и 41 642 руб. в конце года;

транспорт, логистика — 31 974 руб. в начале года и 36 804 руб. в конце года;

туризм, гостиницы, рестораны — 26 731 руб. в начале года и 24 978 руб. в конце года.

Прогнозы.

Если рассматривать средний уровень предлагаемых заработных плат по регионам, то сфера информационных технологий, а также сфера продаж и производства в регионах по зарплатам наоборот в лидирующей тройке роста. Ожидается, что это тенденция сохранится и в первой половине 2017 года.

Совет получить дополнительную специализацию, пройти переквалификацию или получить дополнительную квалификацию вновь будет актуален для представителей большинства гуманитарных специальностей.

Рост рынка труда в 2017 году будет постепенным, но положительным. Поэтому не стоит паниковать, лучше уже сейчас подобрать себе достойный вариант работы на gorodrabot.ru, пока другие увлечены подготовкой к Новому году и длительным выходным у вас есть реальный шанс получить хорошее место!