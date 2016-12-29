Ушла из жизни бывший прокурор Гороховецкого района

Ольга Степановна Дегтярева скончалась на 62-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

110 0
110 0
3degtyareva

Большую часть трудовой жизни она посвятила прокуратуре Владимирской области.  Придя на работу в 1989 году, она прошла путь от помощника прокурора Судогодского района до прокурора Гороховецкого района. По состоянию здоровья Ольга Степановна вышла на пенсию  по  выслуге лет в 2009 году.

degtyareva-osОльгу Степановну всегда отличали повышенное чувство ответственности и справедливости. Действующие работники и ветераны прокуратуры области помнят ее как скромного и отзывчивого, всегда готового прийти на помощь человека.

За многолетнюю и добросовестную службу, личный вклад в укрепление законности и правопорядка  она неоднократно поощрялась прокурором Владимирской  области, награждена Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.

Коллектив прокуратуры области и Совет ветеранов прокуратуры области выражают искренние соболезнования родным и близким Ольги Степановны.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы