Должностное лицо привлечено к административной ответственности

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица ООО «Околица» по признакам нарушения части 2 статьи 14.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в неразмещении им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров, а также информации о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров.

Указанное бездействие содержит состав нарушения ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельностью в Российской Федерации”.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал должностное лицо ООО «Околица» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.41 КоАП РФ и привлекла к административной ответственности за нарушение Закона о торговле в виде предупреждения.