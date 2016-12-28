Должностное лицо привлечено к административной ответственности

Должностное лицо ООО «Околица» привлечено к административной ответственности

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Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица ООО «Околица» по признакам нарушения части  2 статьи 14.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в неразмещении им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров, а также  информации о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров.

Указанное бездействие  содержит состав  нарушения  ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельностью в Российской Федерации”.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал должностное лицо ООО «Околица» виновным в совершении административного  правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.41 КоАП РФ и привлекла к административной ответственности за нарушение Закона о торговле  в виде предупреждения.

 

 

 

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