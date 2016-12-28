Во Владимирскую область приплыли три «Ладьи»

В Москве состоялась XXI Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка». В масштабном мероприятии приняли участие более полутора тысяч организаций, мастеров и художников по 14 направлениям народных промыслов из 65 регионов России.

В рамках проекта состоялся всероссийский конкурс по различным номинациям. Как сообщает областная администрация, среди победителей оказались и мастера из региона-33.

Так, в номинации «Люблю тебя, Петра творенье» диплом и вторую премию получило ООО «Шёлковая коллекция» (г.Кольчугино), представившая тематическую серию одежды.

Также «серебро» – уже в номинации «Дорогая моя столица» – заслужил Владимир Касаткин, представитель ООО «Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова» (г.Гусь-Хрустальный) за декоративную композицию из четырёх ваз «Москва-сити».

И еще один художник из команды ООО «Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова» – Александр Грызунов – был удостоен диплома и третьей премии в номинации «За сохранение традиций народного искусства» за серию декоративных ваз «Каменный цветок» (см. на фото выше).