Владимирцам рассказали о работе больниц в праздники

Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2017 года с 9.00 до 15.00 часов будет организована работа дежурной службы в поликлинических отделениях медицинских организаций.

Станция скорой медицинской помощи Владимира, как обычно, работает круглосуточно, вызов по тел: 03 и 112. Вызов “скорой” с мобильного телефона: МТС – 030; Билайн – 003; Мегафон – 030; Тele2 – 030.

Сообщается также, что «горячая линия» департамента здравоохранения работает круглосуточно по тел: 8 (800) 200-82-33 или (4922) 77-86-40. В нерабочее время звонок будет записан в автоматическом режиме и передан специалистам департамента здравоохранения.

С номерами телефонов медицинских организаций, по которым можно получить информацию в праздничные дни можно ознакомиться здесь.

Фото: http://nikatv.ru/news/